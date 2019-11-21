Volkswagen CEO’su: Savaş alanının yanına temel atmayacağız

Otomotiv şirketi Volkswagen’ın (VW) CEO’su Herbert Diess, şirketin Manisa’da tesis kurmakla ilgili planlarına ilişkin kararın yıl sonuna kadar ertelendiğini belirterek, “İnsanlar öldürüldüğü müddetçe savaş alanının yanına temel atmayacağız” dedi.

Fotoğraf: reuters

Linkedin’den ‘Küresel Şirket Olmanın Anlamı’ başlıklı bir yazı yayınlayan Diess, Türkiye’nin ‘büyük bir pazar’, ‘iyi bir endüstriyel üs’ ve ‘üretim için çok uygun bir yer’ olduğunu belirterek, “VW, Alman hükümetinin ve Avrupa Birliği’nin Suriye’nin kuzeyindeki çatışmalarla ilgili düşüncelerini paylaşmaktadır” diye konuştu.

Reklam

Diess “Yaptırımlar, korumacılığa yol açacak nitelik kazanmamalı” vurgusunu yaparak, uluslararası ticaret ve yakın ekonomik bağların her zaman barış, refah ve özgürlüğün gelişmesine katkıda bulunduğuna inandığını söyledi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 15 Ekim’de ‘Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle Türkiye’ye kurmayı planladığı fabrika hakkındaki nihai kararını ertelediğini açıklamıştı.