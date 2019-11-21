Diken

Yaramazlara biraz batar!

Volkswagen CEO’su: Savaş alanının yanına temel atmayacağız

Otomotiv şirketi Volkswagen’ın (VW) CEO’su Herbert Diess, şirketin Manisa’da tesis kurmakla ilgili planlarına ilişkin kararın yıl sonuna kadar ertelendiğini belirterek, “İnsanlar öldürüldüğü müddetçe savaş alanının yanına temel atmayacağız” dedi.

Fotoğraf: reuters

Linkedin’den ‘Küresel Şirket Olmanın Anlamı’ başlıklı bir yazı yayınlayan Diess, Türkiye’nin ‘büyük bir pazar’, ‘iyi bir endüstriyel üs’ ve ‘üretim için çok uygun bir yer’ olduğunu belirterek, “VW, Alman hükümetinin ve Avrupa Birliği’nin Suriye’nin kuzeyindeki çatışmalarla ilgili düşüncelerini paylaşmaktadır” diye konuştu.

Reklam

Diess “Yaptırımlar, korumacılığa yol açacak nitelik kazanmamalı” vurgusunu yaparak, uluslararası ticaret ve yakın ekonomik bağların her zaman barış, refah ve özgürlüğün gelişmesine katkıda bulunduğuna inandığını söyledi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 15 Ekim’de ‘Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle Türkiye’ye kurmayı planladığı fabrika hakkındaki nihai kararını ertelediğini açıklamıştı.

Türkiye kararını erteleyen Volkswagen, Romanya’yla yeniden müzakereye başladı

Volkswagen Türkiye’de fabrika kurmak için nihai kararını erteledi

Bakan açıkladı: Volkswagen, Ankara’da yatırım yapacak, 700 kişiye iş sağlanacak

Fabrika yatırımı beklenen Volkswagen Manisa’da şirket kurdu

Volkswagen’in Türkiye’de fabrika planına AB uyumu ve demokrasi itirazı

SON HABERLER

Anadolu Folk’un temsilcisi Altın Gün Grammy adayı

Müzik dünyasının prestijli ödülleri Grammy’ler için adaylar açıklandı. Dünyaya Anadolu Rock ve Folk müziğini sevdiren grup olarak nitelendirilen Altın Gün’ün ‘Gece’ albümü en iyi dünya müziği albümü kategorisinde adaylar arasında yer alıyor.

Dolar/TL 5.70 civarında, oynaklık düşük; Fed sonrası küresel risk iştahı izleniyor

Geçen haftaya 5.76 seviyesinden başlayan ve ABD ziyareti öncesinde 5.7960 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, haftanın kalanında ise 5.76 civarında genel olarak yatay bir görünüm sergiledi. Dolar/TL bu hafta ise 5.75’ten 5.70’e geriledi. Kur dün 4 Ekim’den beri ilk kez 5.6860’a kadar düştükten sonra bu sabah da 5.70 civarında seyrediyor. Son dönemde TL’nin oynaklığı da oldukça […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...