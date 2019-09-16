Volkswagen, Avustralya’daki ’emisyon skandalı’ mağdurlarına 500 milyon lira tazminat ödeyecek

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW) 2015’te milyarlarca dolar tazminat ödemesine yol açan ’emisyon skandalı’ kapsamında Avustralya’da mağdur olan kişilere 87 milyon dolar (yaklaşık 500 milyon lira) tazminat ödemeyi kabul etti.

Fotoğraf: Reuters

Avustralya’nın Sydney kentindeki federal mahkemede görülen davada, şirketin emisyon skandalı mağdurlarıyla uzlaşmaya vararak yaklaşık 500 milyon liralık tazminat ödemeye razı olduğunu bildirdi.

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Şirketten davacı olan Alister Dalton ve Robyn Richardson, varılan anlaşmadan memnun olduklarını belirtti.

Volkswagen’dan yapılan yazılı açıklamada ise uzlaşma yaparken ‘sorumluluk kabul edilmediği’, tazminat ödemesinin prensip anlamında dizel konusunu çözmek için bir adım olarak görüldüğü kaydedildi.

Emisyon skandalı

2015’te patlak veren ’emisyon skandalı’nda VW milyonlarca aracına ‘tam egzoz arıtması’ testini sadece sabit test ünitesinde yapan yönlendirilmiş bir program kullanarak yaptığını, araçların gerçek emisyon ölçümü sonuçlarını manipüle ettiğini kabul etmişti. Dizel motorunun normal sürüşte çok daha fazla zehirli gaz çıkardığının saptanmasından sonra alman otomobil üreticisi ağır bir krize sürüklenmişti.

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VW, dünyada yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon test sonuçlarını manipüle ettiği gerekçesiyle 33.5 milyar dolar (yaklaşık 191 milyar lira) ceza ödemişti. Skandal üzerine 2015’te dizel motorlu iki aracının satışı Türkiye’de durdurulmuştu.

Alman otomobil üreticisi, temmuz ayında birden fazla markası için Bulgaristan ya da Türkiye’de araç üretecek fabrika yatırımı yapacağını duyurmuştu. Şirketin Ankara’yla Türkiye’de fabrika açma yönündeki görüşmeleri sürüyor. Fabrika Türkiye’de açılırsa, VW, 1 milyon avroluk (6.3 milyon lira) yatırım yapacak.