Volkswagen Amerika ismini değiştiriyor: Ya da 1 Nisan şakası yapıyor

Volkswagen Amerika ismini Voltswagen olarak değiştirdiğine dair bir basın bülteni yayınladı.

Fotoğraf: Reuters

Kısa süre sonra kaldırılan bülten kafa karışıklığına neden oldu. Bazı haber kaynakları isim değişikliği olduğunu duyursa da henüz şirketten doğrulama gelmedi.

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Elektrikli arabalarına göndermeyle Volkswagen’ın (halk arabası) Voltswagen olarak değiştirildiğine dair açıklamanın 1 Nisan şakası olabileceği konuşuluyor.

Büyük şirketlerin 1 Nisan için bu tür sahte haberler yaptığı biliniyor. Örneğin 2012’de Mini Cooper ‘Mini Yachtsman‘ amfibik araç (hem karada hem suda gidebilen) çıkaracağını duyurmuştu. Elbette kısa bir süre sonra 1 Nisan şakası olduğu anlaşıldı.

Öte yandan şirketlerin büyük değişiklikleri tanıtmak için isim değişikliğine gittiği örnekler de mevcut.

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Dün itibariyle Voltswagen ismi ABD Patent ve Marka Ofisi’nde yapılan başvurularda görünmüyordu. Ancak bu isim değişikliğinin gerçek olmadığı anlamına da gelmiyor. Çünkü şirket, değişiklik planının önceden açığa çıkmaması için başvuruyu erteleme hakkına sahip.