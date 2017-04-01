Volkan Şen’i oyuna girdikten 10 dakika sonra kenara alan Advocaat: Anlatmak istediğimde dinlemedi, umrumda değil

Fenerbahçe’nin Hollandalı teknik direktörü Dirk Advocaat, Karabükspor’u 1-0 mağlup ettikleri maçın 68’nci dakikasında oyuna giren Volkan Şen’i 78’nci dakikada kenara alması için, “O esnada oyundan almanın daha iyi olacağını düşündüm” dedi.

‘Karar almak için buradayım’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Hollandalı teknik direktör, bu tercihiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: “Sebebi son derece açık. Ben burada karar vermek için bulunuyorum. Şunu hissettim; hep sorun yaşıyordu. Koşarken sorun yaşıyordu. Sol dizinde, sağ dizinde sorunlar yaşıyordu. Ben burada futbolcularla dost olmak, arkadaşlık kurmak için bulunmuyorum. Kararlar almak için buradayım. O esnada oyundan almanın daha iyi olacağını düşündüm, bunu da yaptım.”

‘Umrumda değil’

Maçtan sonra bu kararının gerekçesini anlatmak istediğinde Şen’in kendisini dinlemediğini dile getiren Advocaat, “Ona kalmış bir durum. Umrumda değil. Futbolcular sinirlenebilir, kızgın olabilirler ama gerçekçi olmamız lazım. Tüm mesele maç kazanmak. Şu anda oyuncuları düşünecek durumda değiliz” diye konuştu.