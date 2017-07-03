Volkan Demirel’in ‘tespiti’: Ersun Yanal, Aykut Kocaman’ın kurduğu sistem sayesinde başarılı oldu

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Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, Süper Lig 2013-14 sezonunda sarı-lacivertli takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Ersun Yanal’ın, kendisinden önce bu görevde bulunan Aykut Kocaman’ın oturttuğu sistemle başarılı olduğunu savundu.

‘Herkes söyleyemez ama ben söyleyebilirim’

Fenerbahçe’nin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk yaylasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirel, Kocaman’ın yeniden teknik direktörlüğe getirilmesine ilişkin şunları söyledi: “Onun gelmesi bizim için büyük bir avantaj. Bizim en zor dönemlerimizde de iyi dönemlerimizde de bakıldığında yaşanan malum süreçteki şampiyonluk, Avrupa Kupası’nda oynanan yarı final, 3 Temmuz… Her şeyin içinde Aykut hoca vardı. Hatta Aykut hoca gittikten sonra gelen hocalar, Aykut hocanın oturtmuş olduğu bir sistemden ötürü başarılı oldu. Bunu belki herkes söyleyemez ama ben söyleyebilirim. Ersun hoca zamanından bahsediyorum. Daha sonra İsmail hocanın zamanında da Aykut hocanın kalıntıları vardı. Yani Aykut hocanın kurduğu bir sistem vardı.”

‘Dönüşü çok büyük bir avantaj’

“Aykut hoca kalsa bu sistem nereye kadar devam edebilirdi, Fenerbahçe’nn şu anki durumu ne olurdu tespit etmek zor” diyen sarı-lacivertli takımın kaptanı şöyle devam etti: “Onun dönüşü Fenerbahçe camiası için çok büyük bir avantajdır. Bu avantajı biz sporcular çok iyi bir şekilde kullanarak hem yaşadığımız başarıları tekrarlamak hem de bu başarıların üzerine daha büyüklerini elde etmek istiyoruz. Her şeyin başında samimiyet gelir. Ben o samimiyeti Aykut hoca da yeterince görüyorum, biliyorum. Takım arkadaşlarımda görmeye başladılar. Onlar da yeterince tanıyıp neyin ne olduğunu anladıktan sonra inandığımız, güvendiğimiz hocamızla daha iyi yerlere geleceğiz.”