Voleybol takımına ‘teşhirci’ diyen MHP’li başkanın istifası istendi

Almanya’yı yenerek Japonya’daki olimpiyata katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın formasını ‘teşhir’ diye yorumlayan MHP’li Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’in istifası istendi.

Türk milli takımı, Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya’yı 3-0 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanmıştı.

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Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, böyle bir paylaşımı kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Durmaz şunları söyledi: “Ay yıldızlı formayı en yukarıya çıkaran Filenin Sultanları’nı büyük bir gururla izliyoruz, başarılarıyla da gurur duyuyoruz. Genel başkanımız da grup konuşmasında mili takımımızı tebrik etti. İl başkanımızla görüştüm, savunmasını istedik, gereken ne ise yapacağız.”

Durmaz, daha sonra Twitter hesabından yayınladığı açıklamasında, Şahin’in MHP’nin belediye başkanları listesinden çıkarıldığını duyurdu.

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Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları halkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyin talimatlarıyla , Kaynaşlı Bld Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür..Kamuoyuna saygıyla duyurulur… — Sadir Durmaz 🇹🇷 (@sadirdurmaz) January 15, 2020

Şahin’in istifasının istendiği de bildirildi.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçe belediyesinin başkanı olan Şahin, sosyal medya hesabından daha sonra sildiği paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil.”