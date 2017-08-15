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Voldemort öncesi hayat: Harry Potter’ın doğduğu ev 1.3 milyon dolara satışta

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‘Harry Potter’ film serisinde, Potter’ın doğduğu ‘De Vere House’ isimli ev, 1.3 milyon dolara satışa çıktı.

Fotoğraflar: sabitfikir.com

‘Kim olduğunu bilirsin sen’ Lord Voldemort’un, Lily ve James Potter’ı öldürmesinden önce Potter ailesinin ‘Godric’s Hollow’ kasabasında yaşadığı evin detayı, serinin son filmi ‘Harry Potter ve Ölüm Yadigarları’nda ayrıntılı şekilde yer almıştı.

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Potter, ailesini küçük yaşta kaybetmesinin ardından teyzesinin yanına taşınmıştı.

Sabitfikir’in aktardığına göre, Britanya’nın Suffolk bölgesinin Lavenham kasabasındaki evin altı odası ve dört banyosu bulunuyor.

Ev, en iyi korunan ortaçağ köylerinden biri olarak kabul edilen Lavenham’daki 340 binadan biri.

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