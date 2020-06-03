Vogue’un kapağında salgında ön safta yer alan üç kadın: Ebe, vatman, market çalışanı

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca okuru olan Vogue dergisinin Britanya edisyonunun yazı işleri kadrosu temmuz ayında yayımlanacak sayı için sıradışı bir kapak hazırladı. Genellikle manken ve ünlülerin fotoğraflarının yer aldığı dergi kapağında salgın sürecinde ön saflarda çalışan üç kadının fotoğrafı yer alıyor: Bir ebe, bir vatman ve bir süpermarket çalışanı.

Fotoğraflar: Jamie Hawkesworth

Dergi yönetimi, Covid-19 nedeniyle 39 bin 369 kişinin hayatını kaybettiği, 23 Mart’ta sokağa çıkma yasağı başlatılan, kısıtlamaların mayıs ayında kademeli olarak kaldırıldığı ülkenin başkenti Londra’da hayatın aksamaması için çalışan üç kadını kapağına taşımaya karar verdi.

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Moda dergisinin 20 sayfa ayırdığı ekte yer verdiği üçlünün fotoğraflarını Jamie Hawkesworth çekti. Yayın yönetmeni Edward Enninful neden böyle br karar aldıklarını şu sözlerle özetledi: “Onlar, salgının zirveye ulaştığı, herkesin evde olduğu dönemde üniformalarını giyip insanların yardımına koşan milyonları teslim ediyor. Bu tarihi süreç özel bir çalışmayı hak ediyordu. Bu şekilde teşekkür etmek istedik.”

Kapaktaki üçlüden biri, kentin doğusundaki Homerton Hastanesi’nde çalışan 24 yaşındaki Rachel Millar. Üç yıllık ebe Millar, Vogue ekibi fotoğrafını çekmeye gittiğinde mesaide olduğunu belirterek, derginin kapağında fotoğrafının yayınlanacak olmasına hala inanamadığını anlattı.

Salgın boyunca onlarca bebek dünyaya getiren Millar, “Çok mutlu oldum. Sanırım okurlar da Ulusal Sağlık Sistemi’nin bir temsilcisini kapakta görmekten memnuniyet duyar. Bu süreç geçmişte gözardı edilen sağlık çalışanlarının önemini gösterdi” ifadelerini kullandı.

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10 yıldır Transport for London’da çalışan, beş yıldır da vatmanlık yapan Narguis Horsford ise müdürünün çağırıp, “Vogue’a röportak vermek ister misin” diye sorduğunda, dalga geçiyor sandığını belirterek şöyle devam etti: “Ama gerçekmiş. Ulusal Sağlık Sistemi çalışanlarının önemini kimse gözardı edemez. Ama bu süreçte hayatın akışını sağlamak için çalışan başka meslek gruplarına da vurgu yapmaları çok güzel. Ön saflarda çalışan kadınları temsil ettiğim için çok mutluyum. Salgın ilk başladığında işe giderken korkuyordum ama zamanla toplum için önemli bir iş yaptığımı fark ettim ve gurur duymaya başladım.”

Kapağın üçüncü kadın kahramanı 21 yaşındaki Anisa Omar. Kentin kalabalık tren ve metro istasyonlarının bulunduğu King’s Cross’taki Waitrose markette çalışan Omar da Horsford gibi salgın sürecinde işinin önemsenmeye başladığını düşünüyor.

Yaptığı işle gurur duymaya başladığını vurgulayan Omar şu ifadeleri kullandı: “Geçmişte yaptığımız iş küçümsenen bir işti. Ama salgında toplum için önemli olduğumuz anlaşıldı. Artık benim için sıradan bir işten öte bir şey marketteki görevim.”