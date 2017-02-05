Vodafone Arena’da ilk yenilgi: Robin van Persie’nin golüyle Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe çeyrek finalde 

Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe adını çeyrek finale yazdırdı.
Vodafone Arena’da oynanan ve oldukça gergin bir atmosferde geçen karşılaşmada sarı-lacivertlilerin golü 71’inci dakikada Robin van Persie’den geldi.
Beşiktaş’ta Dusko Tosic, 41’inci dakikada Robin van Persie ile aralarında yaşanan ve hakem Ali Palabıyık’ın siyah-beyazlılar lehine faul kararı verdiği pozisyonun ardından Hollandalı oyuncuya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu kararın ardından uzun süre sahadan çıkmayan Sırp oyuncuyu takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.
“Tosic’in kırmızı kart gördüğü pozisyon” pic.twitter.com/X2Pa1Pgkow
— A Spor (@asporcomtr) 5 Şubat 2017
Vodafone Arena’da ilk mağlubiyet
Siyah-beyazlı ekip, 11 Nisan 2016’da Bursaspor maçıyla açılan yeni stadı Vodafone Arena’daki ilk yenilgisini aldı.
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