Vizyona giren ‘Söz Vermiştin’ klasik aşk filmlerine meydan okuyor

‘Söz Vermiştin’, sadece kadınların aşkı yaşadığı klasik aşk filmlerine meydan okuyarak erkeğin aşkı duygu dolu ve tutkulu yaşadığını gösteriyor.

Filmde, müzik yapımcısı Nesim, okul orkestrasında gitar çalarken kendisinin gizli hayranı olduğunu sonradan öğrendiği Lilyan’la yıllar sonra yeniden karşılaşır. Bu tesadüfi karşılaşma kısa zamanda büyük bir aşka dönüşür. Hızla gelişen Lilyan ve Nesim’in tutkulu aşkı, hayatın gerçekleriyle dolu sürprizlere gebedir.

Reklam

Tesadüfi bir karşılaşmanın aşka dönüşme hikayesini anlatan ‘Söz Vermiştin’ filminin başrollerini Emre Karayel ve Aslı Tandoğan paylaşıyor. Baran Seyhan’ın yazıp yönettiği filmde, aynı zamanda Şenay Gürler, İlyas Özçakır, Gözde Seda Altuner, Enes Üstündağ, Mazlum Çimen, Levent İnanır ve Nur Sürer rol alıyor.