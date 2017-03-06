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‘Vize yasağı 2.0’: Trump’ın mahkemeye takılan vize yasağı kararnamesi revize edildi

 

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilki mahkemeye takılan vize yasağı kararnamesinin revize edilmiş halini bugün imzalaması bekleniyor.

Trump’ın ilk kararnamesi ABD’de protestolara yol açmıştı. (Fotoğraf: Reuters)

Reuters’ın Beyaz Saray’daki kaynağına dayandırdığı habere göre Trump’ın imzalamayı planladığı ‘yeni’ kararnamede bu kez Irak vatandaşları yer almıyor. Seyahat yasağı çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarını kapsayacak.

Bu ülke vatandaşlarının ABD’ye girişleri 90 gün boyunca yasaklanacak. İlk kararnamede ‘yasaklılar’ listesinde bulunan yeşil kart sahipleri ve oturma izni olanlar ise Irak vatandaşları gibi bu kez liste dışı kalmayı ‘başardı.’

Trump’ın ilk kararnamesi çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu yedi ülke vatandaşlarının 90 gün, bütün mültecilerin ise 120 gün boyunca ABD’ye girişini engelliyordu.

Ne olmuştu?

Trump, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu yedi ülke vatandaşlarının ABD’ye üç ay boyunca girmesini yasaklayan bir kararname imzalamıştı. İran, Somali, Sudan, Irak, Libya, Suriye ve Yemen vatandaşlarına yönelik kararın yürürlüğe girmesiyle beraber New York John F. Kennedy Havaalanı’nda iki Iraklı gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine ülke çapındaki uluslararası havaalanlarında Trump karşıtı protestolar düzenlenmişti.

New York’ta bir mahkeme Trump’ın kararnamesini askıya almış, bölge yargıcı James Robart da söz konusu kararnamenin yürütmesinin durdurulmasına hükmetmişti.

Yargıca ‘sözde’ yakıştırması yapan Trump, “Özünde ülkemizde yasalara itaatin sağlanmasını engelleyen bu sözde yargıcın kanaati saçmadır ve üst mahkemede bozulacaktır!” demişti.

Son olarak ABD’de federal bir temyiz mahkemesi, kararnamenin iptalini onaylamıştı.

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