Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘Vize serbestisi’ne hazırlık: Üçüncü kuşak pasaportlar yolda, ‘defter ücreti’ alınacak


 

Türkiye vatandaşlarının, Avrupa Birliği (AB) üyesi Schengen ülkelerine vizesiz girişinde atılacak adımlardan ‘üçüncü kuşak pasaportlar’ın yaz sonuna doğru basılmaya başlaması bekleniyor.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre geçerlilik süresi bulunan mevcut pasaportları, üçüncü kuşak pasaportlarla değiştirmek isteyenlerden defter ücreti alınması öngörülüyor.

Ankara, haziran ayı ortasında AB’yle belirlenmeye çalışılacak yol haritasının işletilmesi durumunda, bir buçuk yıl içinde vizesiz seyahati mümkün görüyor.

104 ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyan Türkiye pasaportu, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkenin yer aldığı Küresel Pasaport endeksinde geçen yıla göre bir basamak gerileyerek 42’nci sırada yer almıştı.

Avrupa Komisyonu başkanından Erdoğan’a: İdam gelirse, müzakereler biter

AB yetkilileri temkinli: Sürecin seyri Erdoğan’ın atacağı adımlara bağlı

AB’yle 12 aylık takvim, tüm ilişkileri kapsıyor

AB üyeliği için ‘yeni ve pozitif bir ivme’: Türkiye’ye 12 aylık takvim verildi

AP başkanı Erdoğan’la görüşmesini anlattı: AB üyeliği için çaba taahhüdü verdi

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...