‘Vize serbestisi’ne hazırlık: Üçüncü kuşak pasaportlar yolda, ‘defter ücreti’ alınacak

Türkiye vatandaşlarının, Avrupa Birliği (AB) üyesi Schengen ülkelerine vizesiz girişinde atılacak adımlardan ‘üçüncü kuşak pasaportlar’ın yaz sonuna doğru basılmaya başlaması bekleniyor.
Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre geçerlilik süresi bulunan mevcut pasaportları, üçüncü kuşak pasaportlarla değiştirmek isteyenlerden defter ücreti alınması öngörülüyor.
Ankara, haziran ayı ortasında AB’yle belirlenmeye çalışılacak yol haritasının işletilmesi durumunda, bir buçuk yıl içinde vizesiz seyahati mümkün görüyor.
104 ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyan Türkiye pasaportu, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkenin yer aldığı Küresel Pasaport endeksinde geçen yıla göre bir basamak gerileyerek 42’nci sırada yer almıştı.