Vize serbestisi beklerken: Almanya yeşil pasaporta kontrolleri sıkılaştırdı

Almanya’nın yeşil pasaportlu Türk vatandaşları için sınır girişlerinde uygulanan kontrolleri sıkılaştırdığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre Almanya Federal İçişleri Bakanlığı sözcüsü, bir kişinin Türkiye’de yeşil, gri ya da diplomatik pasaport gibi, resmi görevlilere ve kamu görevi ifa edenlere verilen bir pasaporta sahip olmasının, her koşulda otomatikman Schengen bölgesine ve bu kapsamdaki Almanya’ya giriş yapmasına ve ülkede ikamet edebilmesine hak sağlamadığının altını çizdi.

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Habere göre, Alman hükümet kaynakları, Türkiye’de son yıllarda yeşil ve diplomatik pasaport hakkı tanınan kişilerin kapsamının çok genişletilmiş olmasının soru işaretlerine yol açtığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte diplomatik pasaport verilen kişi sayısının çok arttığına dikkat çeken yetkililer, bunların verilmesinde bir çok Avrupa Birliği (AB) ülkesinden farklı kriterlerin esas alındığını, Türkiye’de resmi görev dışında yapılan seyahatlerde de bu pasaportların kullanıldığına işaret etti.

Ayrıca son yıllarda bazı yeşil pasaport sahiplerinin, bu pasaportları amacı dışında kullandıklarının gözlemlendiği belirtildi.

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Başkonsolosluktan açıklama

Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu sosyal medya üzerinden geçtiğimiz ay yaptığı duyuruyla vatandaşları bilgilendirmişti.

Vizeden muaf olan yeşil pasaport sahibi vatandaşların, Almanya’ya şahsi amaçlı yapacakları seyahatlerde bazı koşulları karşılaması gerektiğine dikkat çeken Başkonsolosluk, “Alman sınır polisi pasaport kontrolü sırasında, sağlık sigortası, dönüş bileti ve kalınacak süre için günlük 45 euro nakit para veya geçerli bir kredi kartı ibraz edilmesini talep etmektedir” demişti.

Duyuru şöyle devam etmişti: “Aksi halde vatandaşlarımız ülkeye kabul edilmeyerek ilk uçakla Türkiye’ye geri gönderilmektedir. Hususi pasaportu olan vatandaşlarımıza, bu hususlarda tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz.”

Başvurusu reddedilenlerin sayısı arttı

Bu arada Schengen vizesi başvurusu reddedilen Türk vatandaşlarının sayısı da ciddi oranda arttı.

2014 yılında vize başvurularının yüzde 4.4’ü reddedilirken, bu oran 2018 yılında neredeyse iki katına çıkarak yüzde 8.5’e ulaştı.