Vize krizine son: ABD kısıtlamayı tamamen kaldırdı

ABD, Türkiye’den vize başvurularına yönelik kısıtlamayı kaldırdı.

ABD’nin Ankara büyükelçiliğinin açıklamasında, ‘Türkiye’den vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatıldığı’ belirtildi.

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Açıklama şöyle:

#Türkiye'deki #Vize Hizmetlerinin Yeniden Başlamasına İlişkin ABD Diplomatik Misyonunun Açıklaması – 28 Aralık 2017 pic.twitter.com/JV27UOQgCF — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) December 28, 2017

Son olarak Ankara, ABD’nin Türk vatandaşlarının vizelerini ağırdan almaya başlamasıyla ilgili olarak, “Biz de karşılıklı olarak belirli limitler koyuyoruz” demişti. Bundan hemen önce ABD’nin Ankara büyükelçiliği vize isteyen Türk vatandaşlarına en erken 2019’da randevu verebileceğini açıklamıştı.

Nasıl başladı?

ABD’nin İstanbul başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un tutuklanmasından sonra ABD Türk vatandaşlarının vize başvurularını askıya almış, Türkiye de aynı şekilde karşılık vermişti. Vize sorununun kasım ayında yürütülen temaslar sonrasında çözüldüğü belirtilmiş ve iki ülke tekrar başvuruları kabul etmeye başlamıştı.