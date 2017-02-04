‘Vize kısıtlaması’nın durdurulmasına Trump yorumu: Sözde yargıcın kanaati saçma

ABD Başkanı Donald Trump, yedi ülkenin vatandaşlarına getirdiği vize kısıtlamasını geçici olarak durduran federal yargıca tepki gösterdi.

Trump söz konusu kararnameyi geçen hafta imzalamıştı. İran, Somali, Sudan, Irak, Libya, Suriye ve Yemen vatandaşlarına yönelik kararın yürürlüğe girmesiyle beraber New York John F. Kennedy Havaalanı’nda iki Iraklı gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine ülke çapındaki uluslararası havaalanlarında Trump karşıtı protestolar düzenlenmişti.

New York’ta bir federal mahkeme Trump’ın kararnamesini geçici olarak askıya almıştı.

Son olarak federal yargıç James Robart, söz konusu kararnamenin geçici olarak durdurulmasına hükmetmişti.

‘Yargıcın kanaati saçma’

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, hakime ‘sözde’ yakıştırması yaparken, “Bir ülke, özellikle güvenlik nedeniyle, kimlerin girip kimlerin çıkabileceğine karar veremediğinde bu büyük bir sorundur!” dedi.

Bazı Ortadoğu ülkelerinin yasağı desteklemesinin ilgi çekici olduğunu söyleyen Trump, “Belli kişilerin ülkeye girmesine izin verilmesi durumunda ölüm ve yıkım geleceğini biliyorlar! Özünde ülkemizde yasalara itaatin sağlanmasını engelleyen bu sözde yargıcın kanaati saçmadır ve üst mahkemede bozulacaktır!” dedi.

60 bin kişinin vizesi iptal edilmişti

ABD dışişleri bakanlığı, Trump’ın vize yasağıyla ilgili olarak yaklaşık 60 bin kişinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı. Vize yasağının ülke genelinde durdurulmasının ardından iptal edilen vizelerin akıbeti belirsiz.