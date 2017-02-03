‘Vize kısıtlaması’nda son misilleme: İran, ABD’li güreşçilere vize vermedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu yedi ülkenin vatandaşlarına getirdiği ‘vize kısıtlaması’na karşı İran’dan bir misilleme daha geldi: ABD’li güreşçilere vize yok.

Seçim kampanyasında sık sık İslam karşıtı söylemler kullanan Trump, ‘ulusal güvenliği’ gerekçe göstererek imzaladığı kararnameyle İran, Suriye, Yemen, Libya, Irak, Somali ve Sudan vatandaşlarının vizelerini geçici olarak askıya alıp ülkeye girişlerini yasaklamıştı.

Körfez ülkeleri bu yasak karşısında sessiz kalırken en büyük tepkilerden biri İran’dan gelmişti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “O politikada yeni. Başka bir dünyadan geliyor. Bu onun için yepyeni bir alan. Dünyada neler olduğunu öğrenmesi uzun sürecek ve bu da ABD’ye pahalıya patlayacak” demişti.

İran daha önce de karardan vazgeçilene kadar aynı yaptırımı ABD vatandaşlarına uygulayacağını duyurmuştu.

New York’ta bir federal mahkeme söz konusu yasağı geçici olarak askıya almıştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre ABD güreş takımının, İran’da düzenlenecek Erkekler Serbest Stil Güreş Dünya Kupası için yaptığı vize başvurusu reddedildi. İran dışişleri bakanlığı, vatandaşlarını da içeren seyahat yasağına karşılık olarak ABD’li güreşçilerin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bu gelişme üzerine İran Güneş Federasyonu, Dünya Güreş Birliği’ne gönderdiği yazıda ABD yerine başka bir ülke takımının kupaya davet edilmesini talep etti.

Türkiye’nin de yer aldığı kupa, ABD yerine başka bir ülkenin davet edilmemesi durumunda yedi takımla başlayacak.

16-17 Şubat tarihlerinde İran’ın Kirmanşah kentinde yapılacak organizasyon, son üç yıldır ABD’de düzenleniyordu. İran’ın güreş takımı, son beş yıldır her Erkekler Serbest Stil Güreş Dünya Kupası’nı birincilikle bitirdi.

1998’den bugüne kadar ABD Güreş Takımı, İran’da düzenlenen 15 turnuvaya katılırken İran Güreş Takımı da ABD’de düzenlenen 16 turnuvaya katıldı.