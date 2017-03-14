‘Viyana’nın ihlali’: Türkiye’den BM, AGİT ve Avrupa Konseyi’ne Hollanda şikayeti

Türkiye, Hollanda’yı Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) şikayet etmeye hazırlanıyor.

Hürriyet’ten Serkan Demirtaş’ın haberine göre Türkiye, söz konusu şikayetinde, Hollanda’nın diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin ihlal ettiğini savunacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Almanya’dan karayoluyla Hollanda’ya geçmiş, ancak polis, arac Rotterdam’daki Türk başkonsolosluk binası yakınlarında durdurmuş, sonra da Kaya’yı Almanya’ya geri göndermişti.

‘Gerginliği giderecekti’

Hürriyet’in ulaştığı bir diplomatik kaynak, 11 Mart gecesi olup bitenleri n Viyana Sözleşmesi’nin açık bir ihlali olduğunu savundu: “BM’nin diplomatik ilişkilerle ilgili iki adet alt birimi var. AGİT de Avrupa Konseyi de Viyana Sözleşmesi’ni benimseyen kuruluşlar. Hollanda’nın bu kadar açık bir ihlali konusunda mutlaka bir şey söylemeleri gerekir.”