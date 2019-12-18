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Yaramazlara biraz batar!

Viyana’daki bale akademisinde öğrencilere, kilo kontrolü için sigara içmeleri öneriliyormuş

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Devlet Operası’nın bale akademisinde, çocuk yaştaki öğrencilerin kilolarını kontrol etmeleri için sigara içilmeye teşvik edildikleri ortaya çıktı.

1771’de kurulan ve Avrupa’nın en saygın bale okullarından biri olan kuruluşun öğrencilerin sağlıklarını tehlikeye attığına dair iddiayı, nisan ayında Falter gazetesi duyurdu. Bunun üzerine oluşturulan komisyon araştırmasını tamamladı. Komisyonun raporuna göre sigara içmeyi teşvik etmenin yanı sıra akademideki eğitim de çocukların sağlığını riske atacak kadar ağır.

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Komisyonun başkanı Susanne Reindl-Krauskopf, çocuklara ön adlarıyla ya da ‘giysilerinin bedenleri’yle hitap edildiğini belirterek, “Çocukların ve ergen yaştaki öğrencilerin olumsuz sağlık koşullarından ve ayrımcılıktan korunamadığı kanısına vardık” dedi.

Akademi ise çocukların egzersiz ve gösteri süresinin düşürüldüğünü, rapor ayrıntılı şekilde incelenince kapsamlı bir yanıt verileceğini açıkladı.

Akademinin mezunlarının çoğu Britanya’daki Londra Kraliyet Balesi ve Amerikan Bale Tiyatrosu’nda dans ediyor.

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