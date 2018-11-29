Viyadükte ölen işçilerin çalışma koşulları: 12 saat mesai, konteynırda yaşam

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde devam eden Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında yaşamını yitiren üç işçinin çalışma koşullarının kurbanı olduğu yönündeki şüphelerin araştırılması isteniyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hazırladığı soru önergesinde 16 Ekim 2017’de inşaatta meydana gelen göçükte bir işçinin yaralandığını, 14 Nisan’da tünel açmakta kullanılan iş makinesine elini kaptıran bir işçinin hayatını kaybettiğini, 9 Mayıs’ta gerilim hattı direklerinin devrilmesi nedeniyle üç işçinin yaralandığını hatırlattı. Ağbaba, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cihan Turhan’a şu soruları yöneltti:

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“Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında bugüne kadar kaç iş kazası yaşandı? Kaç işçi hayatını kaybetti veya yaralandı? İnşaat sahasında işçiler için gerekli iş sağlığı ve güvenliği denetimi yapılmakta mıdır?”

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, işçiler çalışma koşullarının ağır olmasından yakındı. İşçiler şunları anlatıyor: “Burada çalışanların hemen hemen hepsi gurbetten geldi. Doğu’dan ve Anadolu’dan gelen çok fazla işçi var. Ana bir firma var ama çalışanların neredeyse hepsi taşeron. İşçi sayısı ise 300’ü geçer. İki vardiya var. Bir vardiya 12 saat. Yedi saat kesintisiz çalıştığımız da oluyor. O zaman fazla mesai alıyoruz. Bazı arkadaşlarımız 12 saat çalıştıktan sonra 7 saat de fazla mesai yapıyor. Şantiyedeki koyternırlarda yaşıyoruz.”

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Bölgede çalışan başka bir işçi ise “Çalıştığım yer viyadüke yakın. Geçerken görüyordum. Viyadükte gece gündüz ışıklar yanıyor”diyor.