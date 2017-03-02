Vissel Kobe’ye transferi açıklanan Podolski: Galatasaray’a karşı değil, hayatımdaki yeni mücadele için verdiğim bir karar

Galatasaray, Alman golcü Lukas Podolski’nin transferi için Japonya J-League ekiplerinden Vissel Kobe ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde, sezon sonu itibariyle geçerli olacak anlaşma uyarınca Vissel Kobe’nin sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 600 bin avro (yaklaşık 10 milyon lira) ödeyeceği belirtildi.

Japon kulübü, Podolski’nin sezonun kalan bölümündeki karşılaşmaların yüzde 75’inde forma giymesi ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ön eleme veya grup aşamasına katılım hakkı kazanması durumunda 200 bin avro daha ödeyecek.

‘Galatasaray’a karşı alınmış bir karar değil’

Vissel Kobe’ye transferini Instagram hesabından paylaştığı bir mesajla sarı-kırmızılı taraftarlara duyuran Alman golcü, “Bu, Galatasaray’a karşı alınmış bir karar değil, tamamen hayatımdaki yeni mücadele için vermiş olduğum bir karar” diye yazdı.

Zamanı geldiğinde daha detaylı bir açıklama yapacağını belirten Podolski, “Ama şu an odaklandığım tek şey, Galatasaray’a ve harika taraftarımıza yardımcı olmaya devam etmek” dedi.

Ara transfer döneminde 7 milyon avro istenmişti

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, 24 Ocak’ta bağlandığı Beyaz Futbol canlı yayınında, ara transfer döneminde de Podolski’yi kadrosuna katmak isteyen Vissel Kobe’den gelen 3 milyon avroluk teklifi reddettiklerini ve 7 milyon avro istediklerini söylemişti.