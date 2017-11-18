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‘Vişneli Tayfır’ krizi: Meclis başkanının ‘Bu nasıl isim’ dediği tatlı menüden çıktı

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Meclis restoranlarında özel olarak yapılan ‘Vişneli Tayfır’ tatlısı Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın isteği üzerine menüden çıkartıldı.

Fotoğraf: mynet.com

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Kahraman, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden protokolle devralınan TBMM’ye ait Ala Restaurant’ta geçtiğimiz haftalarda yemeğe gitti.

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Menünün tatlı bölümünde ‘Vişneli Tayfır’ yazdığını gören Kahraman, “Bu nasıl tatlı ismi… Bizim baklavamız, aşuremi, sütlacımız var” dedi.

Kahraman’ın sözleri üzerine TBMM’de ve Meclis’e ait sosyal tesislerdeki restoranların menüsünden ‘Vişneli Tayfır’ çıkartıldı.

İlk değil

Vişneli Tayfır’ 2014 yılında da ‘kriz’ yaratmıştı.

Meclis lokantasında çalışan bir personelin eşi kendine ait işyerinde ‘Vişneli Tayfır’ yaptırdı. Bu bilgi soru önergesine konu olunca TBMM Başkanlığı ‘Meclis’e özel’ bu tatlı için soruşturma açtı.

Uzun yıllardır Meclis menüsünde bulunan ‘Vişneli Tayfır’ tatlısı, vanilyalı puding, vişne suyu, petibör bisküvi, irmik, süt ve şekerden yapılıyor. İsmini nereden aldığı ise bilinmiyor.

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