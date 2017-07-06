‘Viskiyi çekip çıkıyorlar’ demişti: Rasim Ozan’a ‘hakaret’le suçlanan Aziz Yıldırım’ın 28 aya kadar hapsi istendi 

Sabah yazarı ve Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’ya hakaret suçlamasıyla Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında üç ay 15 günden iki yıl dört aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

‘Hakaret kastım yoktu’

Yıldırım’ın 18 Nisan 2016 tarihli basın açıklamasında Kütahyalı’ya yönelik sözlerinin hakaret içerikli olduğu savunulan iddianamede, sarı-lacivertli kulübün başkanının ifadesinde, şikayete konu sözleri kabul ettiği ancak hakaret kastının bulunmadığını söylediği anlatıldı.

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İstanbul Anadolu 37’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Yıldırım’ın ‘basın yoluyla alenen hakaret’ suçundan üç ay 15 günden iki yıl dört aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Yıldırım ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 18 Nisan 2016’da düzenlediği basın açıklamasında şunları söylemişti: “Ya bu kadar geri zekalılık, bak gerizekalılık diyorum, ahlaksızlık olmaz ya! Koyuyorlar şişeyi alta, çekiyorlar viskiyi, yorum yapıyorlar. Nereden kaldı? 3 Temmuz’dan, paralelden kaldı. Bunlar hep dönek. Hepsi dönek bunların. Yarın başka bir şey olsun, başka yere dönerler.”