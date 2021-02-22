Virüsü yenen profesör: Tomografiyi görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Yanturalı, Covid-19’a yakalandı. Hastalığı yenip görevinin başına dönen Yanturalı, akciğer tomografisini görünce başından aşağı kaynar sular döküldüğünü söyledi.

Fotoğraf: AA

Yanturalı’nın 22 Kasım’da ortaya çıkan belirtiler üzerine yapılan PCR testi pozitif çıktı. Hastalık semptomlarının ağırlaşması üzerine zatürree olduğu anlaşıldı; görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı. Evde ve hastanedeki üç aylık tedavinin ardından görevinin başına döndü.



Süreci AA muhabirine anlatan Yanturalı, hastalığa yakalanmadan önce Covid-19’a ilişkin hazırlanan ve henüz yayımlanmayan kitap için bir bölüm kaleme aldığını söyledi.

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‘Kendime yakıştıramadım’

Bu çalışmadan bir süre sonra, defalarca gördüğü hastalığın belirtilerini kendisinde hissetmeye başladığını aktaran Yanturalı şöyle devam etti: “Hastalığı kendime yakıştıramamıştım. Semptomlar başlayınca pazar günü hastaneye geldim, artık Covid olabileceğimi düşünmeye başlamıştım. PCR testi yapıldı. Eve döndüğümde asistanlarım beni arayıp test sonucumun pozitif olduğunu söylediler. O gün pnömoni yoktu ancak sonrasında semptomlar çok ağırlaştı. Üşüme, titreme, nefes darlığı oldu. Tekrar acil bölümüne geldim. O gün tekrar tomogrofi çekildi. Bulgularım pnömoni ile uyumluydu. Asistanlarım, ‘Sizi hastaneye yatırıyoruz hocam’ dediler. Biraz telaşlıydılar. Akciğer tomografisini görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Hastaneye yatırıldım, kan ve oksijen seviyem de düşünce hastalığı atlatamayacağım düşüncesi de belirmeye başladı. Böyle sıkıntılı bir süreç geçirdik.”

Yanturalı, hastanedeki bir haftalık tedavinin ardından taburcu edildiğini, kısa bir düzelme sürecinin ardından yeniden rahatsızlandığını, akciğerinde pıhtı tespit edildiğini ifade etti.

Şeker değerlerinde yükselme, böbrek fonksiyonlarında ise dalgalanma olduğu bilgisini veren Yanturalı, evde tedaviye devam edildiğini, hala kan sulandırıcı ilaçlar almayı sürdürdüğünü anlattı.

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‘Sağlıkçılar Covid’in içinde yaşıyor’

Hastalık sürecinde sağlık çalışanlarının ne kadar fedakarca çalıştığına bir kez daha tanık olduğunu dile getiren Yanturalı şunları söyledi: “İnsanlar hastanenin önünden dahi geçmeye korkarken sağlık çalışanlarının Covid’in içinde yaşadığını fark ediyorsunuz. Asistanlarım ne kadar değerliler. Her seferinde tetkiklerimi yaptılar. Göğüs hastalıkları, enfeksiyon biriminden doktorlar beni defalarca kontrol ettiler. Çok güzel tedaviler uygulandı. O sayede toparladım, hayattayım ve çok mutluyum.”

Hastalıkla ilgili kitabı tamamlayabilirse kapağına, “Covid-19 olabilirsiniz!” uyarısı koyacağını vurgulayan Yanturalı sigara kullananları da uyardı: “Ben 10 sene önce sigarayı bıraktım. Akciğerlerimiz çok değerli. İyi ki sigarayı bırakmışım, bırakmasaydım durumum daha da kötü olacaktı.”

