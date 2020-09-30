Virüsü yenen doktor: Doya doya nefes alabilmenin özlemini çekiyorum

Nevşehir’de, filyasyon ekibinde görevli, 44 yaşındaki diş hekimi Ali Rıza Şenal, Covid-19’a yakalanıp virüsü yenerek işine döndü. Ancak anlattıklarına bakılırsa eski sağlığına henüz kavuşamadı; virüsün olumsuz etkileri kendini gösteriyor: “Apartmanın beşinci katına yorulmadan çıkarken şimdi birinci kata varmadan nefes nefese kalıyorum.“

Fotoğraflar: AA

İki çocuk babası Şenal’a üç hafta önce ateş ve eklem ağrısı şikayeti üzerine Nevşehir Devlet Hastanesi’nde Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Şenal, evindeki tedavi ve karantia sürecinin ardından hastalığı yenerek görevine döndü. Şenal süreci AA muhabirine anlattı.

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Filyasyon ekibinde olduğu için Covid-19 testi pozitif çıkan hastalarla sürekli iç içe olduklarını anlatan Şenal, kentteki özel bir hastanede doktor olan eşi, çocukları ve birlikte yaşadığı annesini hastalık riskinden koruyabilmek için karantina sürecini bağ evinde geçirdiğini söyledi.

‘Sigarayı bırakın’

Karantina döneminde nefes almakta güçlük çekmeye başladığında ölüm korkusu yaşadığını, yaşadığı zor günleri hatırlamak bile istemediğini anlatan Şenal şöyle devam etti:

“Ciğerlerdeki daralmayı hissedip nefes almakta zorluk yaşadığın an olayın ciddiyeti anlaşılıyor. Dokuz ay önce sigarayı bırakmıştım. Nefes almam zorlaşınca güzel bir karar verdiğimi daha iyi anladım. Vatandaşlardan sigarayı bırakmalarını özellikle rica ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini de rica ediyorum. Maskeyi kolumuza takıyoruz, çenemizin altına getiriyoruz, sanki böyle bir hastalık yokmuş gibi hislere kapılıyoruz. Bunun pandemi ve kabus olduğunu hastalığı kaptıktan sonra daha iyi anlıyoruz.”

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Görevinin başına dönmekten mutluluk duyduğunu belirten Şenal, akciğerlerinde oluşan tahribat nedeniyle eski sağlığına halen kavuşamadığını, doya doya nefes alabilmenin özlemini çektiğini ifade etti.

‘Akciğer kapasitesi azalıyor’

Şenal şunları söyledi: “Testim negatif çıktıktan sonra göreve başladım. Hastalık bitti duygusuyla başladık fakat etkilerini asıl iyileştikten sonra hissetmeye başlıyorsun. Hastalık bitmiş oluyor, bulaştırma riski kalmıyor ama akciğer kapasitesinin azaldığını fark ediyorsunuz. Sanki akciğerin üçte ikisi işlem görmüyor gibi. Merdiven çıktığımda en ufak yorulduğumda nefes nefese kalıyorum. Eskiden apartmanın beşinci katına yorulmadan çıkarken şimdi birinci kata varmadan nefes nefese kalıyorum. Bu durum ne zaman geçecek onu da bilmiyorum, belki yıllar sürecek. Sigarayı bırakmamış olsaydım belki de bu olumsuz etki çok daha fazla olacaktı.”

Şenal da çocuğu olan tüm sağlık çalışanları ve hastalığa yakalananlar gibi çocuğunun durumdan etkilenmesine üzüldüğünü ifade etti: “Bana en acı veren taraf, karantina için ayrılırken, üç yaşındaki çocuğum bana sarılmak istedi. Ondan uzaklaşırken yüz ifadesini hiç unutamıyorum. Çocuk, ‘Babam bana neden sarılmadı, neden öpmüyor’ diye anlam veremedi. Sadece o duyguyu yaşamamak adına dahi bütün tedbirleri fazlasıyla almak gerekiyor.