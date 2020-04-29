‘Virüsü öldürdüğüne’ inanan iki kişi çamaşır suyu içip hastanelik oldu

ABD’nin Georgia eyaletinde, ‘corona virüsüyle mücadelede etkin olduğuna, hatta virüsü öldürdüğüne dair yanlış bilgiden’ yola çıkarak dezenfekte etme özelliği bulunan temizlik ürünlerini içen iki kişi hastanelik oldu.

Fotoğraf: Reuters

Georgia Zehir Merkezi, eyaletin başkenti Atlanta’da yaşayan 50’li yaşlardaki bir adamın cumartesi günü yarım litre çamaşır suyu içtiğini duyurdu. Merkezin açıklamasında, “Psikiyatrik sorunları var. Tamamen iyileşeceğine kesin gözle bakılıyor. Hastanedeki müdahalenin ardından psikiyatri kiliniğine sevk edildi” dendi.

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Bu kişiden bir gün sonra, pazar günü ise yine Atlanta’da yaşayan 30’lu yaşlarda biri ağız çalkalama suyu, ağrı kesici, bira ve çamaşır suyu içeren bir temizlik ürününden oluşturduğu karışımı içti. O da tedavi sonrasında taburcu edildi.

Trump, enjekte etmeyi önermişti

İkilinin, bu ürünleri içmesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen haftaki basın toplandısında yaptığı, dezenfektanların insan vücudunda corona virüsünü öldürdüğüne dair açıklamasından etkilenip etkilenmedikleri netlik kazanmadı.

Üretici firmalar, bu açıklama üzerine uyarıda bulunmuş, Trump da alaylı bir üslup kullandığını belirterek ciddi anlamda dezenfektan enjekte edilmesini önermediğini iddia etmişti.

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Eyalette, Trump’ın açıklamalarından önce de temizlik ürünü içen iki kişi hastanelik olmuştu. Georgia Zehir Merkezi’nin müdürü Gaylord Lopez, sağlığa zararlı olduklarının üzerine basarak bu tür ürünlerin tüketilmemesi konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

Geçen ay mart ve nisan ayları arasında temizlik ürünü ve diğer kimyasalları karıştırarak içen 49 kişinin kayda geçtiğini söyleyen Lopez, 1 Mart’tan bugüne kadar 115 kişinin bu yola başvurduğunu anlattı. Lopez, “Çamaşır suyunu bazı kimyasallarla karıştırdığınz takdirde oluşan reaksiyon zehirli gazların ortaya çımasına neden oluyor. Bunu solumak çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.