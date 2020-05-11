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Yaramazlara biraz batar!

‘Virüsü kaptım’ diye şaka yaptı; gerçek çıktı: Katıldığı doğum günü partisindeki dört kişiye ‘corona’ bulaştırdı

ABD’nin California eyaletindeki bir doğum günü partisine katılan misafir, “Corona virüsü kapmış olabilirim” diye şaka yaptı. Ancak, söylediğinin şaka değil gerçek olduğu ortaya çıktı; partiye katılan en az dört kişiye virüsü bulaştırdı.

Fotoğraf: Reuters

19 Mart’ta, evde kalınması istenerek sokağa çıkma kısıtlaması getirilen eyaletin Pasadena kentindeki bir evde doğum günü partisi düzenlendi.

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Yerel yönetim sözcüsü Lisa Derderian, partiye giden ve sürekli öksüren bir misafirin, virüsü taşıdığı yönünde şaka yaptığını ve organizasyona katılan dört kişinin Covid-19’a yakalandığını söyledi.

Derderian, “Belki de şaka yapmadı, virüsü taşıdığını biliyordu. Onu bilmiyoruz. Ama taşıdığını bilmese de belirtiye rağmen bencilce davrandığı ve başkalarının hastalanamasına neden olduğu kesin” dedi.

Partiye katılanlara ve bu kişilerle temas edenlere test yapıldığını, dört kişinin hastalığa yakalandığının tespit edildiğini belirten Derderian, “Diğerlerinin de sonuçları bekleniyor” ifadelerini kullandı.

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Halk sağlığı dairesinden Dr. Ying-Ying Goh ise kısıtlamaları kademeli olarak gevşetseler de aynı evde yaşamayanların bir çatı altında buluşmalarının yasak olduğunun altını çizdi.

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