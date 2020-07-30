Virüse inanmayan ABD’linin verdiği partide 14 kişiye ‘corona’ bulaştı; bir kişi öldü: Trump’a karşı oyun sandım, pişmanım

ABD’de, corona virüsünün varlığına inanmayan bir adamın, geçen ay evinde düzenlediği, katılımcıların maske takmadığı partide aynı aileden 14 kişiye hastalık bulaştı. Bir kişi hayatını kaybetti; bir kişinin durumu ağır.

Fotoğraf: Reuters

Partiyi düzenleyen Tony Green, virüsün, medya ve Demokratların ülkede panik yaratıp ekonomiyi çökertmek, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın seçimlerdeki şansını azaltmak için kullandığı bir ‘aldatmaca’, bir ‘oyun’ olduğunu düşündüğünü söyledi.

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Önlem almadan kalabalık ortamda bir araya gelindikten sonra yaşananları görünce büyük bir ders aldığını, gerçekleri görüp çok pişman olduğunu söyleyen Green, Dallas Voice’ta kaleme aldığı yazıda, “2016’daki seçimde Trump’a oy verdiğimi ve virüs hakkındaki komplo teorilerine inandığımı itiraf ediyorum” ifadelerini kullandı.

13 Haziran’daki partide maske takmadıklarını anlatan Green şöyle konuştu: “Ülkede her yer açılıyordu. Hiçbirimizde belirti yoktu ve parti düzenledik. Ertesi sabah ben ve kız arkadaşım uyandığımızda kötü hissettik. İki gün sonra da anne ve babalarımızda belirtiler başladı. 24 Haziran’da ben, kız arkadaşımın babası ve annesi hastaneye kaldırıldık. Kız arkadaşımın annesini 2 Temmuz’da kaybettik.”

Yaşananlardan dolayı sorumlu hissettiğini ve çok üzgün olduğunu ifade eden Green, toplumu hastalığı hafife almamları konusunda uyararak, “Bireysel özgürlüğümüz ve rahatımıza odaklanırsak korkarım hayatta ABD vatandaşı kalmayacak” ifadelerini kullandı.