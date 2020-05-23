‘Virüs taşıyıcısıyım’ deyip polisin yüzüne tüküren adama 26 hafta hapis cezası

Galler’in başkenti Cardiff’te yaşayan, corona virüsü taşıdığını iddia edip bir polis memuruna tüküren adam 26 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Güney Galler Polisi

53 yaşındaki Darrell Glen Humphries, mahkemede, polise tükürdüğünü itiraf etti.

Reklam

Güney Galler Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, ‘çirkin olay’ kınandı ve şu ifadelere yer verildi: “Bu cezanın, halkın güvenini sağlamak için çalışanlara saldıranlar için caydırıcı olacağını umuyoruz. Bir polisin yüzüne tükürmek hiçbir zaman kabul edilemez ama salgın sürecinde, virüs tehdidi varken daha da alçakça olduğunu vurgulamak isteriz.”

Humphries’in, pazartesi günü bir markette, bir kavgaya karıştığı ve yaralandığı, olay yerine giden polisler tarafından Cardiff Üniversitesi Hastnesi’ne götürüldüğü sırada birine tükürdüğü belirtildi.