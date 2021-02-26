Virüs taşıyan kişi cenazede 22 kişiye bulaştırdı; mahalle karantinada

İzmir’de, 15 Şubat’ta trafik kazasında yaşamını yitiren Adem Çebi’nin (43), Trabzon’un Araklı ilçesinin Taşönü Mahallesi’ndeki cenazesine katılan, corona virüsü taşıyan kişi, cenaze ve taziye evinde temas ettiği 22 kişiye virüs bulaştırdı.
Sekiz ay arayla ikinci kez karantinaya alınan mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı.
Mahalle, 23 Haziran 2020 tarihinde de 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.
İkinci kez karantina uygulaması başlatılan mahallede, vakaların cenaze ve taziyede yayıldığı, bazı semptomlar gösteren 22 kişinin testinin pozitif çıktığı tespit edildi.