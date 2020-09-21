Virüs kapan filyasyon görevlisi: İki yaşındaki oğlumu uzak tutmam zor oldu

Ankara’da, filyasyon (hasta takip) ekibinde görev yapan Ceren Yancı Aksakal, ‘corona’ya yakalandı. İyileşip işinin başına dönen sağlık çalışanı, dokuz yaşındaki kızını izole edebildiğini ancak iki yaşındaki oğlunun olup biteni anlamakta güçlük çektiği için kendisinden zor uzak tuttuğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Ankara Gölbaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde yardımcı sağlık personeli olarak çalışan Ceren Yancı Aksakal, salgın sürecinde filyasyon ekiplerine dahil oldu.

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Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ndeki koordinasyon merkezi sistemine düşen, hastalara ve temaslılarına giderek filyasyon çalışmalarını yürüten Aksakal, görevinin ikinci ayında virüse yakalandı.

İHA muhabirine konuşan, Aksakal, bir halsizlik hissettiğini, test yapıldığını ve sonucun pozitif çıktığını belirterek şunları söyledi: “Testim maalesef 3 Eylül’de pozitif çıktı. Pozitif çıktıktan sonra herhangi bir semptom yaşamadım çok şükür. En çok korktuğum şey de çocuklarımdı. Çok korktum onlar için. Biri iki diğeri dokuz yaşında iki çocuğum var. Onlara bulaştırmamak için çok özen gösterdim. Evde çift maske ile kendimi izole ettim. Onlara yaklaşmamaya çalıştım. Odamı ayırdım, camlarım sürekli açıktı, hiç kapatmadım ve temiz havanın içeri gelmesini sağladım.”

Bu süreçte en çok çocukları için endişelendiğini belirten Aksakal şöyle konuştu: “Dokuz yaşındaki kızımı izole ettim o anlayışla karşıladı. Ama iki yaşındaki oğlum için çok zor oldu. Bir de beni evde görünce daha çok yanımda kalmak istedi. Ama olabildiğince kendimden izole ettim. “