Virüs çıkınca Kars’tan Erzurum’daki köyüne gitti: Dokuz vaka çıkan köy karantinada

Erzurum Valisi Okay Memiş, ‘corona’ vakası çıkan Kars’ın bir köyünde yaşayan kadının, gizlice anne-babasının evine ziyarete gelmesi üzerine kentte dokuz yeni vakayla sayının 63’e yükseldiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Memiş, Pandemi Kurulu Toplantısı’nın ardından düzenlenen basın toplantısında ülke genelinde alınan tedbirlerden farklı bir uygulama yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “Biz ilçelerden gelişleri bile seyahat izin belgesine bağladık. Tepki gördü ama uygulama ile özellikle il merkezinde salgını önledik. Erzurum’da günde en az 200-300 test yapıyoruz, vaka sayısı bir ya da iki veya hiç çıkmıyor. Dün itibariyle toplam vaka sayımız 54’tü. Ancak Horasan ilçemize bağlı Kırkgözeler Mahallesi’nden komşu köy olan Kars’a gelin gitmiş bir hemşehrimiz, köyünde Covid-19 vakası var diye, haber vermeden baba evine geliyor. Bunun üzerine bugün dokuz yeni pozitif vaka çıktı. Kendisinde de vaka belirtileri var. O köyü karantina altına aldık”.

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Erzurum’da maskesiz sokağa çıkılmasının 16 Nisan’da yasaklandığını hatırlatan Vali Memiş “Ancak maske teminindeki zorluklar sebebiyle çok fazla baskı yapmadık. Ama şu anda maskede hiçbir sorun yok, herkes maskeye ulaşabiliyor. Bu saatten itibaren 20 ilçe, 2 bin köy ve il merkezinde maskesiz sokağa çıkmak yasak. Bu kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız” dedi.