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Yaramazlara biraz batar!

Virüs aşka işlemedi: Yaşlı çift, her gün Danimarka-Almanya sınırında buluşuyor

Danimarkalı Inga Ramussen (85) ve Alman Karsten Tüchsen Hansen (89), salgın nedeniyle iki hafta önce kapanan iki ülke arasındaki sınırın ötesinden iletişim kuruyor. Her gün belirlenen sosyal mesafeyi ve ‘sınırı’ koruyarak karşılıklı oturup kahvelerini yudumluyor. İkili, ülkelerinin basınında aşkın engel tanımadığı mesajı verilen haberlere konu oldu.

Fotoğraf: www.fenix.magazine.de

İki yıl önce tanışan ikili, Schengen ülkelerinde yaşadığı için sınır kapanana kadar her gün buluşabiliyordu. Bazen Rasmussen, yaşadığı Gallehus adlı kasabadan sevdiği adamı görmeye, bazen de Hansen doğup büyüdüğü Süderlügum adlı kasabadan bisikletine atlayıp Rasmussen’i görmeye gidiyordu.

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Salgın nedeniyle iki ülkeden giriş çıkışlar yasaklanınca çareyi sınırda buluşmakta buldular. Rasmussen otomobiliyle Gallehus ise bisikletle sınıra gidiyor. “Her günü birlikte geçiriyorduk. Salgın nedeniyle sınır kapanınca ve sosyalleşme anlamında kısıtlamalar gelince eskisi gibi olmasa da görüşmeye devam etmek istedik” diyen ikili birlikte vakit geçirdikten sonra evlerine dönüyor.

Rasmusssen, Hansen’le sohbet eşliğinde kahvesini yudumlayabildiği için mutlu olduğunu belirtirken, bazen kahvenin yanında likör içen Hansen de “Dünyanın içinde bulunduğu durum üzücü. Neyse ki salgının görüşmemize engel olmadı” diyor.

Geçmişte birlikte seyahate çıktıklarını anlatan ikili, bu günlerin geride kalacağını ve yine tatile gideceklerine dair umutlarını yitirmiyor ve o günleri iple çekiyor.

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