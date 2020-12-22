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Yaramazlara biraz batar!

Virüs Antarktika’da da görüldü: 36 vaka tespit edildi

Güney Yarımküre’deki Antarktika’da ilk kez Covid-19 görüldü.

Fotoğraf: Reuters

Şimdiye kadar pandemiden etkilenmeyen tek kıta Antarktika’daki General Bernardo O’Higgins Riquelme Araştırma Üssü’nde ilk vakalar tespit edildi.

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Şili ordusu, üsteki 26’sı asker 36 Şili vatandaşının hastalığa yakalandığını duyurdu.

Testleri pozitif çıkan personelin Şili’nin Punta Arenas kentine götürülerek karantina altına alındığı belirtildi.

Sürekli ikamet eden kimsenin olmadığı Antarktika’nın etrafındaki adalarda çalışan, bilimsel çalışma yapan ve diğer işlerde çalışanlarla birlikte kıtanın nüfusu kış mevsiminde 1000 kişi, yaz aylarında ise 5 bine yükseliyor.

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Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısı 77 milyon 718 bini aştı, virüs nedeniyle 1 milyon 709 bin 11 kişi hayatını kaybetti.

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