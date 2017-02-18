Viranşehir’deki PKK saldırısında hayatını kaybeden çocuk yavru kediye süt veriyormuş

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde PKK tarafından gerçekleştirdiği belirtilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuğun o sorada yavru bir kediye süt vermek için dışarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Yenişehir Mahallesi’ndeki Savcılar Sitesi’nin önünde dün akşam bomba yüklü araç uzaktan kumandayla infilak ettirilmiş, zabıt katibinin oğlu 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve mahalle bekçisi İbrahim Kete hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı PKK’nın yaptığını açıklayan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, 26 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Yavru kediye süt vermek için dışarı çıkmış

AA’ya konuşan babası Mustafa Günak, Ahmet Oktay’ın akşam yemeğinden sonra dışarıya çıktığını anlattı.

Zemin katta oturduklarını, oğlunun saldırı esnasında apartman boşluğunda bulunduğunu söyleyen Günak, şunları kaydetti: “Oğlumun da yanımızda olduğu akşam yemeğini ailecek yedik. ‘Babacığım lojmandaki yavru kediye sütlü ekmek götüreceğim’ dedi. Ben de ‘Götür oğlum’ dedim. Lojmanda bulunan ve aç olan bir kedi yavrusuna sütlü ekmek götürürken patlama oldu, bir daha eve gelemedi. Koridorda üstüne biraz taş falan yığılmıştı. Ben de koridora girerken ilk başta göremedim sonra ışıklar biraz aydınlanınca gördüm. Baktım ki oğlum şehit olmuştu. Lojmanın tam ortasındaydı. Benim oğlum şehit oldu. Vatanımız sağ olsun.”