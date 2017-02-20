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Yaramazlara biraz batar!

Viranşehir’deki PKK saldırısı sonrası gözaltı sayısı 44’e yükseldi

 

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde PKK tarafından gerçekleştirdiği belirtilen bombalı saldırı sonrası gözaltı sayısı 44’e yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Yenişehir Mahallesi’ndeki Savcılar Sitesi’nin önünde 17 Şubat akşamı bomba yüklü araç uzaktan kumandayla infilak ettirilmiş, zabıt katibinin oğlu 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve mahalle bekçisi İbrahim Kete hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı PKK’nın yaptığını açıklayan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, 26 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

18 şüpheli daha gözaltına alındı

Terörle mücadele şubesi polislerinin yaptığı ev baskınlarında 18 şüpheli daha gözaltına alındı.

Böylece olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 44’e yükselmiş oldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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