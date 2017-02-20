Viranşehir’deki PKK saldırısı sonrası gözaltı sayısı 44’e yükseldi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’ya yönelik düzenleneceği konuşulan operasyonunda El Bab’da olduğu gibi yerel unsurlarla koordineli hareket edilmesi gerektiğini söyledi.