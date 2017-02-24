Viranşehir’de biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı PKK üstlendi

İktidarın ‘mega projeleri’ne kaynak yaratmak için kamuya ait dev kuruluşları bir bir bünyesine katan Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) başkanı Mehmet Bostan, TVF’ye dünyanın her yerinden yatırımcı ilgisi ile karşılaştıklarını ve üç ülke fonu ile niyet anlaşması imzalamak üzere olduklarını söyledi.