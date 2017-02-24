Viranşehir’de biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı PKK üstlendi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı PKK’nın askeri kanadı Halk Savunma Güçleri (HPG) üstlendi.
Yenişehir Mahallesi’ndeki Savcılar Sitesi’nin önünde 17 Şubat akşamı bomba yüklü araç uzaktan kumandayla infilak ettirilmiş, zabıt katibinin oğlu 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve mahalle bekçisi İbrahim Kete hayatını kaybetmişti.
Saldırıyı PKK’nın yaptığını açıklayan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, saldırının ertesi günü 26 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.
Olayla ilgili soruşturmada bugüne kadar 89 kişi gözaltına alınmıştı.
PKK üstlendi
İnternet sitesinden açıklama yayınlayan HPG, saldırının ‘yerel birim’ tarafından yapıldığını duyurdu. DHA da saldırıyı PKK’nın üstlendiğini abonelerine geçti.
Saldırının üç PKK’lının öldürülmesi nedeniyle gerçekleştirildiğini aktaran HPG, saldırganlarla yeni bağlantı kurulabildiği için üstlenme açıklamanın geç yapıldığını ifade etti.