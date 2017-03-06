Viranşehir’de biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiği PKK saldırısına 23 tutuklama

İstanbul’da evine baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan’ın vurulma anının sonrasına ait yeni bir görüntü ortaya çıktı. Dilek Doğan, 18 Ekim 2015 günü İstanbul’un Küçükarmutlu semtinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve yapılan polis baskını sırasında vurularak hayatını kaybetmişti. Doğan’ın vurulma anını o esnada kayıttaki polis kamerasına yansımıştı. Mahkemede delil olan bu […]