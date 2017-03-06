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Viranşehir’de biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiği PKK saldırısına 23 tutuklama

 

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiği PKK saldırısıyla ilgili 23 kişi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Yenişehir Mahallesi’ndeki Savcılar Sitesi’nin önünde 17 Şubat akşamı bomba yüklü araç uzaktan kumandayla infilak ettirilmiş, zabıt katibinin oğlu 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve mahalle bekçisi İbrahim Kete hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı PKK’nın yaptığını açıklayan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, saldırının ertesi günü 26 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Soruşturmada bugüne kadar 89 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırıyı PKK üstlenmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 89 kişiden 23’ü tutuklandı, 66’sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

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