Viranşehir’de adliye lojmanlarının yakınında patlama: Bir çocuk hayatını kaybetti, 15 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında patlama meydana geldi.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, patlamanın bombalı araçla gerçekleştirildiğini, üç yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de hafif yaralandığını açıkladı.

Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldıkları ilk bilgilere göre akşam saatlerinde 18-20 yaşlarında bir kişinin Yenişehir Mahallesi’ndeki Savcılar Sitesi’ne bomba yüklü bir aracı park ettiğini söyledi.

“Patlayıcı yüklü bir araç daha sonra uzaktan kumandayla patlatılarak lojmanlara yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Lojmanlar büyük ölçüde hasar görmüştür” diyen Tuna, patlamada hayatını kaybeden üç yaşındaki çocuğun zabıt katibinin oğlu olduğunu aktardı.

Vali, yaralıların durumunun ağır olmadığını ve tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Viranşehir’de adliye konutları önünde patlama oldu. 15 civarında hafif yaralı olduğunu arkadaşlarımız iletti. Bir çocuğumuz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Yaklaşık beş aydır peşinde olduğumuz bir hain var ve ülkemizde son 4-5 aydır gerçekleştirilen birçok olayın faili. Kahraman güvenlik güçlerimiz gereken cevabı verdi ve etkisiz hale getirdiler” dedi.