Viranşehir saldırısının ayrıntıları: Çalıntı araçta 1 tonluk bomba kullanıldı, doktorlar göreve çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) sekiz yıllık memur olan M.A. sosyal medya paylaşımları sebebiyle görevden uzaklaştırıldı. Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, M.A. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ağustos ayında kendisine hiçbir gerekçe bildirilmeden görevinden uzaklaştırıldı. İBB’nin M.A.’nın devam eden işe iade davasında yaptığı savunmasında, “Davacı sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımlarda ve çalışma arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalarda HDP […]