Viranşehir saldırısının ayrıntıları: Çalıntı araçta 1 tonluk bomba kullanıldı, doktorlar göreve çağrıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 1 ton bomba yüklü araç kullanıldığı tespit edildi.
Yenişehir mahallesindeki Savcılar sitesinin önünde dün akşam bomba yüklü araç uzaktan kumandayla infilak ettirilmiş, zabıt katibinin oğlu 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve mahalle bekçisi İbrahim Kete hayatını kaybetmişti.
Saldırıyı PKK’nın yaptığını açıklayan vali Güngör Azim Tuna, olayla ilgili 26 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.
Binalara bayrak asıldı
Saldırının yarattığı tahribat gün ağarınca ortaya çıktı.
Hedef alınan lojman binaları dahil 20’den fazla apartmanda hasar oluştu, yaklaşık 30 araç kullanılamaz hale geldi.
Saldırının gerçekleştirildiği bölge cam kırıklarıyla doldu. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarına saatlerdir devam ederken brandayla kapatılan apartmanlara Türk bayrakları asıldı.
Doktorlar yoğunluk nedeniyle göreve çağrıldı
Saldırıda yaralanan 15 kişi Viranşehir Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Patlama sonrası cam kırıkları nedeniyle hafif yaralanan ve geçici işitme kaybı yaşayan yurttaşlar da hastanelere başvurdu.
Yoğunluk nedeniyle belediye hoparlörlerinden anons yapılarak izinli ya da mesaisi biten doktor ve sağlık görevlileri hastanelere çağırıldı.
1 tonluk bomba
Olay yerinde yapılan ilk incelemede araçta 1 ton gübre, gliserin ve metal parçalar ile güçlendirilmiş TNT patlayıcı kullanıldığı saptandı. Aracın çalıntı olduğu da belirlendi.
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, saldırıda zarar gören ev ve işyerlerinin tespit çalışmalarına başlandığını, yurttaşların zararının karşılanacağını açıkladı.
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik kente gelecek.