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Yaramazlara biraz batar!

VIP tartışması: Bakan Soylu’dan İmamoğlu valiye ‘İt’ dedi iddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Giresun Havalimanı’ndan VIP girişine alınmamasıyla ilgili, “Valiye ‘İt’ dedi it. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

Ramazan Bayramı kapsamında Karadeniz turuna çıkan ve Trabzon’da miting yapan CHP’li aday daha sonra Giresun ve Ordu’ya geçmişti. Buradan ayrılışında Ordu Valisi Seddar Yavuz’un emriyle VIP salonuna alınmadığını ifade eden İmamoğlu yanında milletvekili olduğu halde VIP girişini kullanmasına izin verilmediğini söylemişti.

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İstanbul’da bir Trabzonlular derneğindeki etkinliğe katılan Bakan Soylu, VIP tartışmasıyla ilgili şöyle konuştu: “Şimdi Trabzon’a geldi kullandı. Arkadaşlar nezaket göstermişler. Ben buradan çıkmak istiyorum demiş, çıkartmışlar. Sonra Ordu’da kullanmak istemiş. Demişler ki bak özel uçakla gidiyor. 14 kişi. İstirham ederim.  Öbür taraftan alalım geçecek zaten, bir problem yok. Valiye it dedi it. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin.” 

Bakan şöyle devam etti: “Bakın dün Trabzon’da havalimanında indi. Çok üzüldüğüm bir olay anlatacağım. Ben VIP kullanacağım. Ben bunu da söyleyeyim, Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptım VIP kullanmadım. Hakkım yoktu çünkü. Çünkü bir Genel Başkan olarak o listede adım yazmıyordu. Bana ne hak verilirse onu yaparım. Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı yaptım o listede adım yoktu. VIP kullanmadım. İktidar partisiyim daha. Ben oraya gitsem beni kim çıkaracak. Ama şundan ürktüm; hakkın hukukun yok. Olmadığın halde kullanıyorsun, yararlanıyorsun. Bu yanlış bir şey. Ta ne zamana kadar. Milletvekili olana kadar oralardan yararlanmadım. Sonra milletvekillerinin içerisinde olduğum zaman 2015’in Haziranına kadar. Nasıl kullanıyorsun. Yanında bir milletvekili arkadaşın olur, yanında bir kişi getirme hakkı var. Sende gerekirse oralara kadar girersin. Aksi taktirde kullanamazsın.”

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