‘VIP krizi’nin görüntülerinde İmamoğlu: Gel şuradan gidelim kurban olayım

Ordu/Giresun havaalanında VIP salonuna alınmayan CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ailesi ve beraberindeki CHP heyetinin olay sırasındaki görüntüleri sosyal medyada paylaşılıyor. Görüntülerde İmamoğlu’nun krizi yatıştırmak için CHP milletvekili Seyit Torun’a “Gel şuradan biz gidelim, vatandaş gibi gidelim, kurban olayım” dediği ve daha sonra VIP salonu kapısına yönelerek polislerle konuştuğu, onlara “Allaha emanet olun” diyerek ayrıldığı, net olarak duyuluyor.

Fotoğraf: Twittter

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, CHP Ordu milletvekili Seyit Torun’un, kendilerini VIP salonuna almayan polislerle yaşadığı tartışma görülebiliyor. Ancak burada herhangi bir hakaret kelimesi duyulamıyor. Daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun Torun’un yanına gelerek “Gel şuradan biz gidelim, vatandaş gibi gidelim, kurban olayım” dediği duyuluyor. İmamoğlu’nun olayı yatıştırmaya çalıştığı ve sakin olduğu görüntülerde, Torun ile konuştuktan sonra VIP girişindeki polislerin yanına gittiği ve onlarla konuştuğu görülüyor. İmamoğlu’nun bu sırada söyledikleri, kargaşada net olarak anlaşılmıyor, ancak İmamoğlu’nun son derece sakin olduğu, “Valiye deyin ki… gittim” şeklinde anlaşılabilecek kelimeler kullandığı ve daha sonra da onlara “Haydi Allaha emanet olun” dediği duyulabiliyor.

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Gazeteci İrfan Değirmenci’nin Youtube’da paylaştığı VIP krizi ile ilgili görüntüler ve Twitter’da paylaşılan görüntüler, şöyle: