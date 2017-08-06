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‘Vine fenomeni’, takipçilerine yeni filmine ‘gitmeme bahaneleri’ni sordu, Twitter ‘seferber oldu’

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‘Vine fenomeni’ Halil Söyletmez, yeni filmi ‘Cumali Ceber’e gitmeme gerekçelerini sorunca ‘alay’ dolu yanıtlar aldı.

Söyletmez’in başrolünde oynadığı film, geçen günlerde vizyona girdi.

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Filmin henüz kaç kişi tarafından izlendiği net olarak bilinmezken, ‘Cumali Ceber’ karakterinin ‘Recep İvedik’i andırdığı yorumları yapıldı.

Söyletmez, Twitter hesabından takipçilerine “Bugün Pazar. Cumali Ceber’i izlememek için bahanen ne?” diye sordu.

Yaklaşık iki bin kişi filme gitmeme gerekçelerini anlattı. Mesajlardan bazıları şöyle:

 

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