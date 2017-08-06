‘Vine fenomeni’, takipçilerine yeni filmine ‘gitmeme bahaneleri’ni sordu, Twitter ‘seferber oldu’

‘Vine fenomeni’ Halil Söyletmez, yeni filmi ‘Cumali Ceber’e gitmeme gerekçelerini sorunca ‘alay’ dolu yanıtlar aldı.
Söyletmez’in başrolünde oynadığı film, geçen günlerde vizyona girdi.
Filmin henüz kaç kişi tarafından izlendiği net olarak bilinmezken, ‘Cumali Ceber’ karakterinin ‘Recep İvedik’i andırdığı yorumları yapıldı.
Söyletmez, Twitter hesabından takipçilerine “Bugün Pazar. Cumali Ceber’i izlememek için bahanen ne?” diye sordu.
Yaklaşık iki bin kişi filme gitmeme gerekçelerini anlattı. Mesajlardan bazıları şöyle:
HUKUK OKUYORUM
— Seda (@sedatome) August 6, 2017
Gözlerimi seviyorum. Kanamasını istemem.
— yan sanayi rihanna🌸 (@sanayirihanna) August 6, 2017
Abi kb evde sular kesildi gelemicem valla
— Emircan Aydın (@uAEmircanuA) August 6, 2017
Arkadaş ev temizliği mi cumali ceber mi dedi şu an perdeleri takıyorum
— Rejo (@OffTopicc) August 6, 2017
kendime saygım var
— Buket (@buketterzi61) August 6, 2017
Kardeşim filmi çeken teknik ekip kör oldu diyorlar ekip içinde arkadaşlarım var ulaşamıyorum
— semtinçocuğu (@beetlekartal) August 6, 2017
Eltimin asker eğlencesi var
— Dimitri Pipisitemiz (@otistat) August 6, 2017
Bugünün pazar olması ve tatil olması
— mesut baytemür (@mstbytmr) August 6, 2017
— Teke® (@nesetizm) August 6, 2017
— Ece Şencandan (@ecesencandan) August 6, 2017
Çünkü başkası adına utanmaktan sıkıldım
— M (@51029080_) August 6, 2017
Bilet parasına sigara alsam daha az zarar görürüm
— hz.tony sav. (@byburaq8) August 6, 2017
Çünkü 6 Ağustos Jamaika ve Bolivya'nın bağımsızlık günü
— Ali Cevizli (@cvzl_1907) August 6, 2017
— Yağız Koç (@yagiz_koc) August 6, 2017
Vizyonnnnn
— ROBERThatemo (@sencedebencemii) August 6, 2017
Sen millete aldırış etme. Bu kadar saçma ve kötü bi film çekmek kimsenin aklına gelmez.
— Kürşat Osman Soykan (@kursatosoykan) August 6, 2017
Senin oynaman.
— Taison Freda (@bankocuemir) August 6, 2017
Ülkede az da olsa son kalan demokrasi kırıntıları ile bürlikte izlemek istediğim filmi özgür irademle karar verebilecek olmam.
— Davetsiz (@davetssiz) August 6, 2017
— oğuz (@_oguzhanb) August 6, 2017
Allah seni filminle sınıyor kardeş sakın incancını kaybetme.
— Emre Raduyev (@nasyonal) August 6, 2017
Hayat kısa, 2 saatimi bu filme harcayamam
— ᴄᴀʜɪᴛ ɪɴᴄ. (@caho_cahit) August 6, 2017
menşinler twitten çok fav almış şu yorumlardan utanıp filmi vizyondan kaldırmamak için bahanen ne?
— esra🌿 (@desouzaesra) August 6, 2017
bu filme vereceğim paraya kupon yaparım allah günah yazmaz
— Hamza Ekinci (@hmzeknc) August 6, 2017