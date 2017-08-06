‘Vine fenomeni’, takipçilerine yeni filmine ‘gitmeme bahaneleri’ni sordu, Twitter ‘seferber oldu’

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‘Vine fenomeni’ Halil Söyletmez, yeni filmi ‘Cumali Ceber’e gitmeme gerekçelerini sorunca ‘alay’ dolu yanıtlar aldı.

Söyletmez’in başrolünde oynadığı film, geçen günlerde vizyona girdi.

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Filmin henüz kaç kişi tarafından izlendiği net olarak bilinmezken, ‘Cumali Ceber’ karakterinin ‘Recep İvedik’i andırdığı yorumları yapıldı.

Söyletmez, Twitter hesabından takipçilerine “Bugün Pazar. Cumali Ceber’i izlememek için bahanen ne?” diye sordu.

Yaklaşık iki bin kişi filme gitmeme gerekçelerini anlattı. Mesajlardan bazıları şöyle:

HUKUK OKUYORUM — Seda (@sedatome) August 6, 2017

Gözlerimi seviyorum. Kanamasını istemem. — yan sanayi rihanna🌸 (@sanayirihanna) August 6, 2017

Abi kb evde sular kesildi gelemicem valla — Emircan Aydın (@uAEmircanuA) August 6, 2017

Arkadaş ev temizliği mi cumali ceber mi dedi şu an perdeleri takıyorum — Rejo (@OffTopicc) August 6, 2017

kendime saygım var — Buket (@buketterzi61) August 6, 2017

Kardeşim filmi çeken teknik ekip kör oldu diyorlar ekip içinde arkadaşlarım var ulaşamıyorum — semtinçocuğu (@beetlekartal) August 6, 2017

Eltimin asker eğlencesi var — Dimitri Pipisitemiz (@otistat) August 6, 2017

Bugünün pazar olması ve tatil olması — mesut baytemür (@mstbytmr) August 6, 2017

Çünkü başkası adına utanmaktan sıkıldım — M (@51029080_) August 6, 2017

Bilet parasına sigara alsam daha az zarar görürüm — hz.tony sav. (@byburaq8) August 6, 2017

Çünkü 6 Ağustos Jamaika ve Bolivya'nın bağımsızlık günü — Ali Cevizli (@cvzl_1907) August 6, 2017

Vizyonnnnn — ROBERThatemo (@sencedebencemii) August 6, 2017

Sen millete aldırış etme. Bu kadar saçma ve kötü bi film çekmek kimsenin aklına gelmez. — Kürşat Osman Soykan (@kursatosoykan) August 6, 2017

Senin oynaman. — Taison Freda (@bankocuemir) August 6, 2017

Ülkede az da olsa son kalan demokrasi kırıntıları ile bürlikte izlemek istediğim filmi özgür irademle karar verebilecek olmam. — Davetsiz (@davetssiz) August 6, 2017

Allah seni filminle sınıyor kardeş sakın incancını kaybetme. — Emre Raduyev (@nasyonal) August 6, 2017

Hayat kısa, 2 saatimi bu filme harcayamam — ᴄᴀʜɪᴛ ɪɴᴄ. (@caho_cahit) August 6, 2017

menşinler twitten çok fav almış şu yorumlardan utanıp filmi vizyondan kaldırmamak için bahanen ne? — esra🌿 (@desouzaesra) August 6, 2017

bu filme vereceğim paraya kupon yaparım allah günah yazmaz — Hamza Ekinci (@hmzeknc) August 6, 2017