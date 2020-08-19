Vinçle kaldırıldı: 123 yıllık Hereke halısı restore ediliyor

2. Abdülhamit tarafından 1897 yılında yaptırılan 123 yıllık tarihi Hereke halısı restore ediliyor. 3 ton ağırlığındaki halı, bulunduğu salondan vinçle çıkarıldı.

Fotoğraflar: AA

Yıldız Sarayı’nı oluşturan yapılardan Yıldız Şale’nin 1 No’lu Tören Salonu’na ait tarihi Hereke halısının boyu 29, eni 14.5 metre. 24 metrekarelik iki kule desenli parçasıyla toplam 468 metrekarelik alanı kaplıyor.

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‘Türkiye’nin en büyük yekpare dokuması’ halının Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarında sekiz kişilik ekip görev yapıyor.

Salgın nedeniyle esnek dönüşümlü mesai yöntemiyle yürütülen çalışmaların yüzde 70’i tamamlandı; dört ay içinde bitmesi planlanıyor.

Milli Saraylar halı atölyesi sorumlusu Mustafa Köksal, halıyı ilk günkü haline getirip yeniden aynı salonda sergilemek için çabaladıklarını, restorasyon kararının 2018’de alındığını söyledi.

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Köksal, halının, bulunduğu salondan çıkarılış sürecini ise şöyle anlattı: “İçeride rulo haline getirdik. Özel bir branda ile koruma altına aldık. 50 kişilik ekiple pencereye bir platforma vererek iki vinç arasında tel halatla yavaş yavaş salondan dışarıya aldık ve bir TIR’la naklettik. Önce yıkama işlemini gerçekleştirdik. Daha sonra kurutma işlemi yaptık. Şu an bulunduğu salon normalde konferans salonuydu ama bu halı için içerisi özel tasarlandı. “