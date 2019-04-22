Vince dondurma takıp ücretsiz dağıttılar

Denizli’nin en işlek yerlerinden Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda yeni açılan bir pastane, tanıtım için 120 kiloluk Kahramanmaraş dondurmasını vince asarak ücretsiz dağıttı. Vince asılı dondurma yaklaşık yarım saatte tükendi.

Fotoğraf: DHA

1 metre uzunluğunda ve 120 kilo ağırlığındaki dondurmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çalışanlar tarafından satır ve bıçaklarla kesilen dondurmalar, külahlara koyularak ikram edildi.

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Bazı vatandaşların büyük parçalar halindeki dondurmayı ellerine alıp götürdüğü de görüldü. Vince asılı dondurma, yaklaşık yarım saatte bitti.

İşletme sahibi İlhan Aydınlık, açılış için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, “Yoğun bir ilgi oldu. Hem görsellik açısından hem de ağırlığından dolayı dondurmamızı vince bağlayıp dağıttık. Vince asınca dondurmayı kesmek kolay oluyor” dedi.