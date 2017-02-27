Villarreal bunu ‘beğenmedi’: Real Madrid logolu poşetle stattan ayrılan hakemin kararları ‘şüpheli’ 

Villarreal deplasmanında 2-0 geriye düşen Real Madrid’in 3-2 kazandığı maçın hakemi Gil Manzano’nun Real Madrid logolu poşetle stattan ayrılması ev sahibi ekibin tepkisine neden oldu.

CNN Türk’te yer alan habere göre, “Bu iyi bir şey değil” diyen Villarreal Başkanı Fernando Roig, hakemin verdiği kararların şüphe altında olduğunu dile getirdi.

‘Altı yedi forma, üç dört kalem’

Manzano’nun poşetin içinde değerli bir materyal bulunmadığını, altı yedi formayla üç dört kalemin olduğunu söylediği belirtildi. Karşılaşmada Villarreal 2-1 öndeyken Madrid ekibinin kazandığı penaltı tartışma konusu olmuştu.