Villada çalışan yabancı uyruklu kadın ölü bulundu: Cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor

Gaziantep’te, iş adamı A.Ş.’ye ait lüks villada çalışan yabancı uyruklu hizmetçi Monna Rai, iple tavana asılı halde ölü bulundu.
Olay, dün akşam Öğümsöğüt Mahallesi’ndeki villa sitede yaşandı.
İşadamına ait villada çalışan Nepal uyruklu Monna Rai, terasta iple tavana asılı halde bulundu. Diğer çalışanların ihbarı üzerine eve giden sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Rai’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Rai’nin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.