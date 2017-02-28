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Vikipedi Irak’ta artık ‘ücretsiz’: Tüketilen data ay sonunda faturalara yansıtılmayacak

 

Irak’ın cep telefonu operatörü Asiacell, Vikipedi sayfalarını açmak için tüketilen datanın faturalara yansıtılmayacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre ‘Wikipedia Zero’ isimli program 2012’den beri 59 ülkede uygulanıyor. Bugün de Irak’ta işleme sokuldu.

Buna göre Iraklıların, Vikipedi sayfalarında dolaşımının datası aylık faturalarına bundan sonra yansıtılmayacak.

‘Wikipedia Zero’ gelişmekte olan ülkelerde siteye cep telefonları ile ücretsiz erişim sağlamak amacıyla Wikimedia Vakfı tarafından geliştirildi. Vakıftan yahılan açıklamada programa katılmak için GSM şirketlerine bir ücret ödemediğini ve bu şirketlerin Vikipedi üzerinde herhangi bir editoryal yetkiye sahip olmadıklarını söyledi.

Irak’ın Erbil kentinde telekomünikasyon mühendisi olarak çalışan Yaseen, söz konusu uygulamayla ilgili, “Mobil internet her yerde bulunuyor ancak ücretler oldukça yüksek. Vikipedi’nin ücretsiz olması insanlar ve şirketler için çok önemli” dedi.

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