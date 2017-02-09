Vikipedi Daily Mail’i ‘sildi’: Güvenilir değil, kaynak olarak kullanılamaz

Sansasyonel haberleriyle de bilinen İngiliz Daily Mail gazetesi internet ansiklopedisi Vikipedi’den ‘silindi’: “Genellikle güvenilir olmayan bir yayın. Kaynak olarak kullanılamaz.”

The Guardian’ın haberine göre karar, Vikipedi editörlerinin yaptıkları oylama sonrasında alındı. Söz konusu kararla ilgili tartışmalarda Daily Mail’in ‘haber doğrulamadaki yetersizliği’ ve ‘sansasyon arayışı’nın ön plana çıktığı belirtildi. Vikipedi’nin İngilizce versiyonunun gönüllü editörlerinin Daily Mail’in ‘güvenilirliğini’ 2015 yılının başından bu yana tartıştıkları da ifade edildi.

Kar amacı gütmeyen kurumdan yapılan açıklamada, İngilizce Vikipedi editörlerinin Daily Mail haberlerinin ‘genellikle’ güvenilmez olduğu ve referans verilmesinin engellenmesinde fikir birliğine vardığı kaydedildi: “Bunun anlamı daha güveniliri varken Daily Mail’in kaynak olarak kullanılmayacağı anlamına geliyor. Olay, Vikipedi editörlerinin yayın kuruluşlarının haberlerine nasıl yaklaştıklarıyla ilgili iyi bir örnek de oluşturuyor.”