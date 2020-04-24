Vietnamlı iki çocuk harçlıklarıyla Britanyalı sağlık çalışanlarına 20 bin maske bağışladı

Vietnam’da yaşayan iki çocuk ‘şanslı paralar’ını biriktirip Britanya’daki sağlık çalışanlarına 20 bin maske bağışladı.

‘Şanslı para’ ay yeni yılında Vietnam’da çocuklara geleneksel olarak verilen harçlık. Mutluluk, sağlık ve huzur sembolü olarak görülüyor.

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Birkaç yıldır kendilerine verilen bu parayı biriktiren iki çocuk, birikimlerini Britanya’ya maske bağışı yaparak kullanmayı seçti.

Britanya sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman yeterliliği konusunda sorun yaşadığı ülkelerden.

Britanya’nın Vietnam Büyükelçisi Gareth Ward, çocuklara bir mektup yazıp “Geleceğe dair umutlarımı artırdınız” diyerek teşekkür etti.

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Britanya 143 binin üzerinde vaka, 19 bini aşın ölümle corona virüsünden en çok etkilenen altıncı ülke. Vietnam’da ise yalnızca 270 vaka var, ölüm yok.

Vietnam, corona virüsü tebirleri kapsamında ocak ayında henüz Çin dışında vaka yokken Çin sınırını kapatmış, mart ortasında da yurt dışından gelen uçuşları durdurmuştu.