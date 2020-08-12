Vietnam’da kedi ticaretinin korkunç yüzü: Binlercesi eti için işkenceyle öldürülüyor

Vietnam’da her yıl bir milyondan fazla kedinin acımasız koşullarda tutulup gizlice satılarak eti için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Fotoğraf: Four Paws

Korunmaya muhtaç hayvanlar için çalışan küresel bir örgüt olan Four Paws ve Britanya merkezli Change For Animals vakfının yaptığı araştırma kedi ticaretiyle ilgili korkunç gerçekleri ortaya çıkardı.

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Restoranlar ve kaçakçıların aylar süren takibi ve kaçakçılarla yapılan görüşmeler sonucu elde edilen bilgilere göre sahipli ve sokak kedileri evlerinden ve sokaklardan çalınıp aç, susuz bırakılarak ülkenin farklı yerlerine taşınıyor.

Acı çekerek can veren hayvanlar restoranlarda yemek olarak sunuluyor.

Hayvanların suda boğarak, canlı canlı kaynatılarak, çekiçle ezilerek ya da elektroşokla katledildiği belirtildi.

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Canlı kediler kilo başına yaklaşık 5 pounda (48 lira) satılırken 1 kilo çiğ kedi eti 6.50 pound’a alıcı buluyor.

Kedi etiyle yapılan yemekler restoranlarda ortalama 5 pounda satılıyor.

Siyah kedilerin değeri ise diğerlerine göre daha fazla.

Araştırmayı yürütenler ‘Little Tiger‘ olarak bilinen kedi eti yemeğinin Vietnam’da kedi sahiplenenlerin sayısındaki artışa rağmen giderek artan bir popülerliği olduğunu belirtti.

Kedi eti tüketimi özellikle ülkenin kuzeyinde popüler ancak giderek güney bölgelerine de yayılıyor.

Yapılan araştırma sırasında birçok tasmalı kediye de rastladıklarını belirten örgüt yetkilileri, bunun sahipli hayvanların da kedi ticaretinin bir parçası olduğunu gösterdiğini söyledi.

Yetkililerin çoğu zaman rüşvet alarak ya da kendileri de tüketici olduğu bu korkunç ticareti görmezden geldiği belirtildi.

‘Corona’ vurgusu

Kaçakçıların yüzlerce kilometrelik yolda aç, susuz ve havasız bıraktığı kedileri zaman zaman yolcu otobüslerininin bagaj bölümünde taşıdığı da ortaya çıktı.

Kedilerin birçoğunun havasızlıktan veya susuzluktan öldüğü, bir kısmınında yakalandıkları sırada aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Kedilerin taşındığı mezbahaların hijyenik olmayan şartları ve başka birçok hayvanla bir arada tutulmaları nedeniyle Covid-19 gibi yeni hayvan kökenli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceği de vurgulandı.

Korkunç gerçekleri göz önüne seren bu soruşturmayı yürütenler Vietnam hükümetine kaldırdığı kedi katliamı yasağını yeniden yürürlüğe sokma ve hayvan hırsızlığıyla ilgili yasaları güçlendirme çağrısında bulundu.